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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Мінінфраструктури працює над відкриттям прямих авіарейсів з Китаю

Міністерство інфраструктури України працює над тим, щоб Китай відкрив прямі рейси в Україну з метою спрощення, зокрема, доставки вантажів.

Про це повідомив під час онлайн-зустрічі з Європейською бізнес асоціацією міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Насамперед, нам потрібно мати з Китаєм прямі рейси. Я не впевнений, що всі знають про те, що велика частина доставки з Китаю і в принципі у світі здійснюється пасажирськими літаками, які довантажують, зокрема, сектори електронної комерції.

Якщо у нас буде пряме сполучення з Китаєм, власне, ми над цим працюємо. Я послу в Китаю – і попередньому, і новому – говорив, що ми дуже хочемо, щоб China Airlines мала пряме авіасполучення з Україною, – сказав міністр.

Також він зазначив, що пряме авіасполучення з азіатськими країнами також стимулюватиме розвиток туризму в Україні.

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За останній тиждень обсяг вантажоперевезень літаками китайських авіакомпаній на 17,85% перевищив тижневий обсяг вантажів, які перевозились до епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, приватним лабораторіям і клінікам, що мають відповідні ліцензії, дозволили проводити ПЛР-тестування на наявність коронавірусу Covid-19.

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