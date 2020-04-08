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Факты / Украина

До 10 человек в церкви: Кабмину предложили план проведения служб на Пасху

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций предлагает Кабинету министров проводить обряды при условии соблюдения ограничения по их массовости (в храме или в другом помещении может находиться до 10 человек — 1 человек на 5 кв. м).

Также, по заявлению объединения, священнослужители и лица, задействованные в организации богослужений и их видеотрансляции, должны иметь право свободного перемещения и пользования общественным транспортом.

Кроме, того рекомендуется разъяснить представителям властей постановление Кабинета министров № 211, в котором идет речь о запрете массовых мероприятий.

— Однако на местах представители местных властей по-разному толкуют карантин, иногда требуя полного закрытия храмов, что является нарушением статьи 35 Конституции Украины, — говорится в сообщении Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Читайте: Карантин в Украине: как отметить Пасху без штрафов

По состоянию на февраль 2019 года в состав ВСЦиРО входят 16 церквей и религиозных организаций и одна межцерковная организация, среди которых православные, греко- и римо-католические, протестантские и евангельские церкви, а также иудейское и мусульманское религиозные объединения.

Напомним, жителям Прикарпатья полиция запретила пребывание на территории возле церкви.

Источник: ВСЦиРО

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