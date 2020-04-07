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Факты / Украина

Собираться возле церквей во время карантина запрещено — полиция Прикарпатья

Жителям Прикарпатья напомнили о запрете пребывания на территории возле церкви.

По словам начальника ГУНП в Ивано-Франковской области Владимира Голубоша, люди могут передавать коронавирус, общаясь, идя в церковь, или возле нее.

В Нацполии добавили, что граждане смогут приобрести паски, которые уже будут освящены представителями конфессий на заводе.

— А в селах люди смогут вынести корзину, поставить у забора, и представители религиозных конфессий пройдутся и освятят их, — заявил Голубош.

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Он также напомнил, что люди старше 60 лет должны находиться дома на самоизоляции, потому что они в зоне риска.

Как сообщалось, В Житомире на Пасху богослужения будут транслировать онлайн.

Источник: Галка

Фото: Dreamstime

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