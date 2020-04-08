Внеочередное заседание Рады состоится 13 апреля – источник

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 13 апреля, в 12.00.

Об этом Фактам ICTV сообщил источник во фракции Слуга народа.

Народные депутаты планируют рассмотреть изменения в госбюджет-2020 и кадровые назначения в Кабинете министров.

Кроме того, правительство попытается успеть вынести программу действий.

Также на заседании парламента могут рассмотреть законопроект о регулировании банковской сферы, “если будет найдено решение, что делать с правками”.

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В свою очередь заместитель председателя фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что законопроект о банках вряд ли будет рассмотрен до пятницы.

— Внеочередное заседание Рады, скорее всего, состоится в понедельник. Таблица к законопроекту будет сведена до пятницы, то есть ждать рассмотрения законопроекта о банках до этого времени не стоит, — сказал Железняк в среду агентству Интерфакс-Украина.

Напомним, внефракционный народный депутат Антон Поляков внес 6 тыс. поправок к законопроекту о банках.