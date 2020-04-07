Антон Поляков внес 6 тыс. поправок в законопроект о банках

Внефракционный народный депутат Антон Поляков внес 6 тыс. поправок к законопроекту о банках №2571-д.
Об этом пишет народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк у себя на Facebook.
— 6033 поправок подал депутат Антон Поляков. Далее следуют: Виктор Бондарь (группа За будущее) — 1911, Дмитрий Черный (Слуга народа) — 1781, Ольга Василевская-Смаглюк (Слуга народа) — 1689, Олег Дунда (Слуга народа) -1656, Сергей Демченко (Слуга народа) — 1463, Александр Дубинский (Слуга народа) — 1199 поправок, — говорит Железняк.
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Он опубликовал документ со статистическим данным количества предложенных поправок. В списке 28 фамилий.
Всего предлагают внести более 13 тыс. поправок.
Напомним, 30 марта нардепы 267 голосами поддержали в первом чтении и за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Источник: Ярослав Железняк
Фото: Ярослав Железняк