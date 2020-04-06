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Факты / Украина

Рада может назначить министра энергетики на этой неделе — Герус

Верховная Рада может проголосовать за нового министра энергетики уже на этой неделе.

Об этом сообщил глава профильного парламентского комитета Андрей Герус в эфире Свободы слова на ICTV.

— У нас планируется заседание Верховной Рады в четверг или пятницу. Поэтому, я надеюсь, что будет вынесена кандидатура и парламент сможет утвердить министра энергетики и экологии.

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Андрей Герус также отметил, что сейчас продолжаются консультации о том, кто это может быть. Есть несколько потенциальных кандидатов.

Напомним, 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании не рассматривала вопрос назначения Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды, так как президент Владимир Зеленский отозвал это представление.

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