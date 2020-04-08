В приложении Дія появились электронные студенческие

Министерство цифровой трансформации запустило в приложении Дія электронные студенческие. Они имеют такую ​​же юридическую силу, как пластиковые.

Сейчас студенты уже могут скачать приложение или просто обновить, если оно есть, и проверить, отображается ли е-студенческий.

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Уже после карантина по студенческому в смартфоне можно будет:

получить 50% скидку на проезд в плацкартных вагонах, а также осуществить посадку на поезд;

зарегистрироваться на рейс в пределах страны;

воспользоваться скидками в музеях и других учреждениях в сфере культуры (это даже могут быть кинотеатры, развлекательные центры и торговые компании);

получить скидку на проезд в коммунальном общественном городском или пригородном транспорте;

в некоторых учебных заведениях е-студенческим можно будет воспользоваться как читательским билетом в библиотеке.

Напомним, в конце 2019 года правительство приняло решение, согласно которому электронные ученические и студенческие билеты должны были ввести в 2020-2021 годах.

Источник: Минцифры

Фото: Михаил Федоров