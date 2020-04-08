PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В приложении Дія появились электронные студенческие

Министерство цифровой трансформации запустило в приложении Дія электронные студенческие. Они имеют такую ​​же юридическую силу, как пластиковые.

Сейчас студенты уже могут скачать приложение или просто обновить, если оно есть, и проверить, отображается ли е-студенческий.

студентський квиток

Читайте: Как оформить электронный ученический билет

Уже после карантина по студенческому в смартфоне можно будет:

  • получить 50% скидку на проезд  в плацкартных вагонах, а также осуществить посадку на поезд;
  • зарегистрироваться на рейс в пределах страны;
  • воспользоваться скидками в музеях и других учреждениях в сфере культуры (это даже могут быть кинотеатры, развлекательные центры и торговые компании);
  • получить скидку на проезд в коммунальном общественном городском или пригородном транспорте;
  • в некоторых учебных заведениях е-студенческим можно будет воспользоваться как читательским билетом в библиотеке.

Напомним, в конце 2019 года правительство приняло решение, согласно которому электронные ученические и студенческие билеты должны были ввести в 2020-2021 годах.

Источник: Минцифры

Фото: Михаил Федоров

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка