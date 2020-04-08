PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У додатку Дія з’явилися електронні студентські

Міністерство цифрової трансформації запустило у додатку Дія електронні студентські. Вони мають таку ж юридичну силу, як пластикові.

Зараз студенти вже можуть завантажити додаток або просто оновити, якщо він є, та перевірити, чи відображається е-студентський.

студентський квиток

Читайте: Як оформити електронний учнівський квиток

Вже після карантину за студентським у смартфоні можна буде:

  • отримати 50% знижку на проїзд у плацкартних вагонах, а також здійснити посадку на потяг;
  • зареєструватися на рейс у межах країни;
  • скористатися знижками у музеях та інших державних установах у сфері культури (це навіть можуть бути кінотеатри, розважальні центри та торговельні компанії);
  • отримати знижку на проїзд у комунальному громадському міському чи приміському транспорті;
  • у деяких навчальних закладах е-студентським можна буде скористатися як читацьким квитком у бібліотеці.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року уряд ухвалив рішення, відповідно до якого електронні учнівські та студентські квитки повинні були запровадити у 2020-2021 роках.

Джерело: Мінцифри

Фото: Михайло Федоров

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка