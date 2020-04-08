У додатку Дія з’явилися електронні студентські

Міністерство цифрової трансформації запустило у додатку Дія електронні студентські. Вони мають таку ж юридичну силу, як пластикові.

Зараз студенти вже можуть завантажити додаток або просто оновити, якщо він є, та перевірити, чи відображається е-студентський.

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Вже після карантину за студентським у смартфоні можна буде:

отримати 50% знижку на проїзд у плацкартних вагонах, а також здійснити посадку на потяг;

зареєструватися на рейс у межах країни;

скористатися знижками у музеях та інших державних установах у сфері культури (це навіть можуть бути кінотеатри, розважальні центри та торговельні компанії);

отримати знижку на проїзд у комунальному громадському міському чи приміському транспорті;

у деяких навчальних закладах е-студентським можна буде скористатися як читацьким квитком у бібліотеці.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року уряд ухвалив рішення, відповідно до якого електронні учнівські та студентські квитки повинні були запровадити у 2020-2021 роках.

Джерело: Мінцифри

Фото: Михайло Федоров