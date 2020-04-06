Для предотвращения распространения коронавируса с 6 апреля правительство усиливает ограничения.

Список дополнительных ограничений на время карантина утвердил Кабинет министров Украины.

Так, с 6 апреля нельзя находиться в общественных местах без масок или респираторов, посещать спортивные и детские площадки, самовольно прекращать обсервацию. В случае выхода на улицу необходимо брать с собой документы, предоставляющие личность.

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С 6 апреля нельзя будет перемещаться группой более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами или совершеннолетними родственниками ребенка.

Детям до 14 лет без сопровождения родителей пребывание в общественных местах запрещено. Также нельзя выходить на улицу людям старше 60 лет.

С 6 апреля нельзя посещать парки, скверы, набережные и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком и в случае служебной необходимости.

Запрещено посещать учреждения и заведения, предоставляющих паллиативную помощь и социальную защиту.

Также правительство определило, кто нуждается в самоизоляции:

лица, контактировавшие с больным коронавирусом, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;

люди, в отношении которых есть подозрение на Covid-19;

лица, которые болеют коронавирусом и не требуют госпитализации;

люди, достигшие 60-летнего возраста.

Самоизоляции не нуждаются люди, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавируса и те, кто обеспечивают деятельность объектов критической инфраструктуры.

Обязательной госпитализации в обсерваторы (изоляторы) подлежат люди, которые имеют признаки инфицирования коронавирусом и отказываются от медицинского обследования по направлению лечащего врача.

Обязательная обсервация установлена для людей, которые дважды нарушили условия самоизоляции и осуществляющих пересечение границы. Также обсервации подлежат лица, заявившие о добровольной госпитализации в связи с невозможностью соблюдения условий самоизоляции. Срок обсервации — 14 дней.

Напомним, правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля 2020 года и объявило чрезвычайную ситуацию.