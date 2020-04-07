Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр подбили вражеский беспилотник, начиненный самодельной взрывчаткой.
К обычному квадрокоптеру DJI Mavic Pro боевики присоединили механизм сброса взрывчатки.
— Снаряд был небольшой, начиненный мелкими обломками, способными наносить тяжелые ранения, — сообщает Генштаб ВСУ.
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Оккупанты использовали дрон с декабря 2017 года. Его переоборудовали из разведывательного на ударный.
Пехотинцы вовремя заметили квадрокоптер, зависший на малой высоте, и подбили автоматной очередью.
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На Донбассе ВСУ сбили вражеский дрон, начиненный взрывчаткой / 3 фотографии
Напомним, оккупанты на Донбассе часто используют беспилотники для разведывания позиций ВСУ.
Фото: 93-тя ОМБр Холодний ЯрТеги: Безпілотники, Война на Донбассе, Дрони, ВСУЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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