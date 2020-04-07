На Донбассе ВСУ сбили вражеский дрон, начиненный взрывчаткой

Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр подбили вражеский беспилотник, начиненный самодельной взрывчаткой.

К обычному квадрокоптеру DJI Mavic Pro боевики присоединили механизм сброса взрывчатки.

— Снаряд был небольшой, начиненный мелкими обломками, способными наносить тяжелые ранения, — сообщает Генштаб ВСУ.

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Оккупанты использовали дрон с декабря 2017 года. Его переоборудовали из разведывательного на ударный.

Пехотинцы вовремя заметили квадрокоптер, зависший на малой высоте, и подбили автоматной очередью.