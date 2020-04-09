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Факты / Украина / Общество

Иисус в маске и Наполеон из Glovo: Минкульт призывает соблюдать карантин

Министерство культуры и информационной политики при поддержке креативного агентства Looma начали кампанию Искусство карантина.

Борьбу с коронавирусом удалось визуализировать при помощи классических образов мировой живописи.

Постеры кампании Искусство карантина опубликовали на Facebook-странице ведомства.

Иисус в маске и Наполеон из Glovo: Минкульт призывает соблюдать карантин / 9 фотографий

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— Явившись в новом виде, герои постеров рассказывают, как можно противостоять распространению Covid-19 и оставаться в безопасности, — прокомментировали в Министерстве культуры и информационной политики.

Напомним, Факты ICTV публиковали перечень правил и ограничений на время карантина в Украине. Как заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, в конце апреля правительство поэтапно начнет ослаблять карантин.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України

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