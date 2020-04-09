Иисус в маске и Наполеон из Glovo: Минкульт призывает соблюдать карантин

Министерство культуры и информационной политики при поддержке креативного агентства Looma начали кампанию Искусство карантина.
Борьбу с коронавирусом удалось визуализировать при помощи классических образов мировой живописи.
Постеры кампании Искусство карантина опубликовали на Facebook-странице ведомства.
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— Явившись в новом виде, герои постеров рассказывают, как можно противостоять распространению Covid-19 и оставаться в безопасности, — прокомментировали в Министерстве культуры и информационной политики.
Напомним, Факты ICTV публиковали перечень правил и ограничений на время карантина в Украине. Как заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, в конце апреля правительство поэтапно начнет ослаблять карантин.
Фото: Міністерство культури та інформаційної політики УкраїниPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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