

















Иисус в маске и Наполеон из Glovo: Минкульт призывает соблюдать карантин / 9 фотографий

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— Явившись в новом виде, герои постеров рассказывают, как можно противостоять распространению Covid-19 и оставаться в безопасности, — прокомментировали в Министерстве культуры и информационной политики.

Напомним, Факты ICTV публиковали перечень правил и ограничений на время карантина в Украине. Как заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, в конце апреля правительство поэтапно начнет ослаблять карантин.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України