Орден Даниила Галицкого изготавливается из серебра и имеет форму равностороннего креста, края которого вогнуты внутрь. Стороны креста покрыты синей эмалью. В центре — круглый эмалевый медальон светло-красного цвета, с позолоченным изображением профиля Даниила Галицкого и надписью в нижней части Данило Галицкий. Орден Даниила Галицкого одноступенчатый. Его девиз — Родина и честь.

Кому вручают Орден Даниила Галицкого и какие льготы предоставляет эта награда — читайте в нашем материале.

Орден Даниила Галицкого: что это и кому вручают

Орден Даниила Галицкого — это государственная награда Украины, предназначенная для награждения военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований и государственных служащих за добросовестное и безупречное служение Украинскому народу и значительный личный вклад в развитие Украины.

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Лицо, награжденное орденом Даниила Галицкого, именуется кавалером ордена Даниила Галицкого. Награжденному лицу вручается знак ордена и орденская книжка.

Орденом Даниила Галицкого награждаются исключительно граждане Украины. Вручение награды происходит один раз, второй раз не проиводится. Также награждение орденом Даниила Галицкого может состояться посмертно.

Знак отличия носят на груди слева и при наличии у лица других орденов Украины знак ордена Даниила Галицкого размещают после них.

Орден Даниила Галицкого: какие льготы предусмотрены

Доплата к пенсии за ордена начисляется из основного размера пенсии. Сумма надбавок колеблется от 20 до 40% и зависит от определенных заслуг перед государством.

Пенсия с надбавками начисляется на протяжении всего времени, на которое положены выплаты данного вида. Если пенсия выплачивается по возрасту, то надбавки начисляются пожизненно. В случае пенсионного начисления по инвалидности — на весь период инвалидности.

После смерти человека, который получал пенсионные выплаты за особые заслуги, Закон предусматривает начисление надбавок нетрудоспособным членам семьи умершего. Размер таких начислений колеблется от 70 до 90% от надбавки умершего кормильца.

Как отметили юристы системы бесплатной юридической помощи, учитывая приказ Министерства социальной политики Украины №2054 от 27.12.2017 года Об утверждении схемы определения размеров надбавок к пенсии, на которую имеет право человек по закону, в зависимости от заслуг перед Украиной в соответствии с Законом Украины О пенсиях за особые заслуги лица, награжденные орденом Даниила Галицкого, имеют право на пенсию в размере 23%.

Фото: Суспільне Новини

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