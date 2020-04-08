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Обмен пленными состоится до Пасхи — ОП

Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемыми лицами, а также даты обмена- не позднее Пасхи.

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