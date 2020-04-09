Ревизор проверит работу кафе и заправок Киева во время карантина

Проект Ревизор проверит работу киевских заведений во время карантина.

Ведущая Юлия Панкова вместе с командой посетит столичные магазины, кафе, рестораны, заправки и посмотрит, придерживаются ли там требований Минздрва и ВОЗ, санитарно-гигиенических нормы, а также, как изменилось качество их сервиса.

— Команда Ревизора работает, чтобы вы были в безопасности. Ведь небрежность в работе заведений может привести к ужасным последствиям — инфицированию клиентов коронавирусом, — говорит Юлия Панкова.

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Кроме того, в рамках проекта Ревизор.Карантин под прицел попадут курьерские службы, которые доставляют продукты киевлянам.

Сама же ведущая и команда Ревизора во время проверок будут в масках, перчатках, бахилах и с дезинфекторами, а накануне они прошли тест на коронавирус.

Узнать, прошли ли проверку киевские заведения, можно в спецвыпусках проекта на Новом канале.

Напомним, ранее мы писали о том, что в связи с карантином в Украине закрыли кафе и рестораны.

Источник: Новый канал