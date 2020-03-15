Карантин в Украине: Емец предлагает закрыть рестораны и кафе

На время карантина из-за распространения Covid-19 стоит ограничить работу ресторанов и кафе, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец во время обсуждения законопроекта О противодействии коронавирусу, разрабатываемого Минздравом.

По его словам, опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания является действенной мерой в борьбе с коронавирусом.

— Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса, — подчеркнул министр.

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Напомним, в Украине зафиксированы три случая инфицирования коронавирусом. Для недопущения распространения вируса, 12 марта в Украине введен карантин.

Украина с 17 марта на две недели закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 16 марта приостанавливают работу 94 пунктов пропуска на границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

Фото: МОЗ