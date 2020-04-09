В трех областях Украины могут ввести комендантский час — Марцинкив

Кабмин рассматривает возможность введения в отдельных регионах Украины комендантского часа на выходных.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Он отметил, что в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях вводятся чрезвычайные меры на выходные, чтобы разорвать цепь заражения коронавирусом. В частности, рассматривается возможность даже комендантского часа.

По его словам, детали, скорее всего, станут известны завтра.

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Руслан Марцинкив добавил, что во время совещания мэрам также сообщили о решении продлить карантин до начала мая, однако точной даты не уточнили.

Напомним, ранее социологическая группа Рейтинг обнародовала результаты опроса, согласно которому 58% украинцев согласны на комендантский час, если будет введено чрезвычайное положение.