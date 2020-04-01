58% украинцев согласны на комендантский час, если будет чрезвычайное положение

Большинство украинцев (83% респондентов) не против возможного запрета массовых мероприятий, забастовок и митингов, если в Украине введут чрезвычайное положение, свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Еще 71% поддерживает возможное ограничение въезда и выезда в отдельные города и области, 65% — ограничения движения транспортных средств и их осмотр.

Кроме того, не против объявления комендантского часа в городах 58%.

В то же время абсолютное большинство (80%) против возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество в условиях чрезвычайного положения, за – только 14%.

Высказались опрошенные и относительно штрафов за нарушение карантина: 74% — за и 19% — против.

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А меры, принятые для борьбы с коронавирусом, 58% опрошенных считают оптимальными, еще 28% — что они слишком мягкие. Жесткими их называют 6% респондентов.

Что думают украинцы о возвращении наших граждан после закрытия границы:

34% — надо возвращать всех домой;

24% — возвращать, но выборочно;

34% — не нужно никого возвращать.

Социологическая группа Рейтинг 25-27 марта и 28-30 марта провела опрос 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в форме телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

Факты ICTV рассказывали, чем отличается чрезвычайная ситуация от чрезвычайного положения.

Источник: Рейтинг