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Факты / Украина / Общество

В Офисе президента обсудили условия введения чрезвычайного положения — Тимошенко

В Офисе президента обсуждают вопрос введения в Украине чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что условием есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения не смогут остановить Covid-19.

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— Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много различных факторов, — заявил он.

В ОП считают, что чрезвычайное положение — это меры, которые могут помогать контролировать ситуацию.

Напомним, сейчас в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

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