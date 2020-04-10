В связи со стремительным распространением коронавируса в мире, мы собрали основные меры предосторожности, которые помогут не заболеть вирусом Covid-2019.

Регулярно мойте руки

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.

— Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

— Прикрывание рта и носа при кашле и чихании позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь, — отмечают в ВОЗ.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура.

— Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, такой как Covid-2019, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха, — пишет ВОЗ.

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По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот

Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте обычные правила гигиены

Соблюдайте обычные правила гигиены при посещении продуктовых рынков, где продаются животные, мясо и птица или другие продукты животного происхождения.

— После прикосновения к животным или продуктам животного происхождения регулярно мойте руки чистой водой с мылом; не прикасайтесь руками к глазам, носу или рту; избегайте контактов с больными животными и не трогайте испорченные продукты животного происхождения. Категорически избегайте любых контактов с другими животными на территории рынка.

Не употребляйте сырую или без надлежащей термической обработки пищу животного происхождения

Особую осторожность следует проявлять при обращении с сырым мясом, молоком или органами животных во избежание перекрестного загрязнения продуктами питания, не прошедшими термическую обработку.

По состоянию на 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случая инфицирования коронавирусом, из них 69 летальных, еще 61 человек выздоровел.

Напомним, в случае появления симптомов коронавируса нужно обратиться к семейному врачу. Если его нет — звоните на горячую линию Национальной службы здоровья Украины (16-77).

Источник: ВОЗ