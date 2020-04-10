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Факты / Украина

На выходных правоохранители будут патрулировать Киев в усиленном режиме — Кличко

На выходных в Киеве правоохранители переведены на усиленное патрулирование города.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

Он отметил, что увеличат количество нарядов для патрулирования в парках, скверах, общественных местах.

— Для контроля за соблюдением ограничений на этих выходных правоохранители будут нести усиленную службу. Еще раз обращаюсь ко всем. Не пренебрегайте правилами и не идите туда, где вас могут оштрафовать.

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Виталий Кличко также призвал киевлян оставаться дома и в Вербное воскресенье, которое будут праздновать 12 апреля.

К слову, по состоянию на 10 апреля в Киеве зафиксировали 348 случаев Covid-19. Всего в столице было сделано почти 3,3 тыс. экспресс-тестов. А лабораторных тестов ПЦР — 3,5 тыс.

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