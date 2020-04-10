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Факти / Україна

На вихідних правоохоронці патрулюватимуть Київ у посиленому режимі – Кличко

На вихідних у Києві правоохоронці переведені на посилене патрулювання міста.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу.

Він зазначив, що збільшать кількість нарядів для патрулювання у парках, скверах, громадських місцях.

– Задля контролю за дотриманням обмежень на цих вихідних правоохоронці нестимуть посилену службу. Ще раз звертаюся до усіх. Не нехтуйте правилами і не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати.

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Віталій Кличко також закликав киян залишатися вдома і у Вербну неділю, яку святкуватимуть 12 квітня.

До слова, станом на 10 квітня у Києві зафіксували 348 випадків Covid-19. Усього в столиці було зроблено майже 3,3 тис. експрес-тестів. А лабораторних тестів ПЛР – 3,5 тис.

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