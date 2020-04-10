В Киевской области ввели дополнительные ограничительные меры

На внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области:
- Ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней. Конкретно — с 13.00 субботы 11 апреля по 6.00 13 апреля, а также с 13.00 18 апреля до 6.00 21 апреля.
- Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе, в парках, лесопарках и в местах массового пребывания людей.
- Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем по два человека и в защитных масках.
- Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.
- В случае выявления в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом на 14 календарных дней вводить противоэпидемические ограничительные меры по отношению к таким субъектам хозяйствования, составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту и контролировать выполнение.
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В Киевской ОГА объяснили, что такие меры связаны с тем, что эпидемическая ситуация осложняется с каждым днем. Специалисты ожидают пик заболеваний в области с 11 по 20 апреля.
Всего в Киевской области уже 140 подтвержденных случаев Covid-19 (в частности, 10 детей).
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на выходных правоохранители будут патрулировать Киев в усиленном режиме.