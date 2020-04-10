PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Киевской области ввели дополнительные ограничительные меры

На внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области:

  • Ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней. Конкретно — с 13.00 субботы 11 апреля по 6.00 13 апреля, а также с 13.00 18 апреля до 6.00 21 апреля.
  • Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе, в парках, лесопарках и в местах массового пребывания людей.
  • Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем по два человека и в защитных масках.
  • Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.
  • В случае выявления в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом на 14 календарных дней вводить противоэпидемические ограничительные меры по отношению к таким субъектам хозяйствования, составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту и контролировать выполнение.

Читайте: Волынь и Закарпатье на выходные вводят особый режим передвижения

В Киевской ОГА объяснили, что такие меры связаны с тем, что эпидемическая ситуация осложняется с каждым днем. Специалисты ожидают пик заболеваний в области с 11 по 20 апреля.

Всего в Киевской области уже 140 подтвержденных случаев Covid-19 (в частности, 10 детей).

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на выходных правоохранители будут патрулировать Киев в усиленном режиме.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка