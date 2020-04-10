Волынь и Закарпатье на выходные вводят особый режим передвижения

Жителям Волынской области с 13.00 субботы, 11 апреля, до 6.00 понедельника, 13 апреля, рекомендовано не выходить из дома.

В облгосадминистрации советуют людям приобрести необходимые продукты и лекарства заранее, поскольку области на выходные вводится режим максимального ограничения передвижения.

Такие дополнительные ограничительные меры приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая эпидемическую ситуацию в регионе.

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— Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действий, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая, — отметил председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

Аналогичные ограничения на передвижения вводятся и в Закарпатской области – в те же дни и то же время.

В Волынской области по состоянию на 10 апреля подтвержден 41 случай заражения Covid-19, а в Закарпатской — 56.

В Украине зафиксировано 2 203 случая коронавирусной инфекции. За сутки 311 новых.

В целом 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел.

Источник: Волинська ОДА