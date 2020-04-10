Уманский: Кучма — лучший президент Украины за всю ее историю

По мнению бывшего министра финансов Игоря Уманского, лучшим президентом Украины за весь период ее независимости был Леонид Кучма.

Такой ответ он объяснил тем, что Леонид Кучма был наиболее системным человеком из всех президентов.

Поэтому он развивал государственные органы и государственные институции соответствующим образом.

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Игорь Уманский отметил, что государственные системы в период президентства Леонида Кучмы и сейчас — это разные вещи.

— Сейчас, к сожалению, мы получили Украину, в которой все эти системы государственного управления и государственные институции в основном развалены. Даже ситуация с пандемией коронавируса это ярко показала.

Экс-министр также добавил, что большинство институциональных изменений произошло в период с 2002 по 2002 год.

Напомним, Леонид Кучма занимал пост президента в период с 1994 по 1999 год и с 1999 до 2005 года. Сейчас он является представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске.