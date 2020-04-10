Уманський: Кучма – кращий президент України за всю її історію

На думку колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського, найкращим президентом України за весь період її незалежності був Леонід Кучма.

Таку відповідь він пояснив тим, що Леонід Кучма був найбільш системною людиною з усіх президентів.

Тому він розбудовував державні органи і державні інституції у відповідний спосіб.

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Ігор Уманський зазначив, що державні системи у період президентства Леоніда Кучми і зараз – це різні речі.

– Зараз, на жаль, ми отримали Україну, в якій ці всі системи державного управління і державні інституції, здебільшого, розвалені. Навіть ситуація з пандемією коронавірусу це яскраво показала.

Екс-міністр також додав, що більшість інституційних змін відбулася у період з 2002 по 2002 рік.

Нагадаємо, Леонід Кучма обіймав посаду президента у період з 1994 до 1999 року і з 1999 до 2005 року. Наразі він є представником України у Тристоронній контактній групі у Мінську.