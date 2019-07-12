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Факты / Украина

Народ Украины 25 лет назад поверил в нашу программу реформ – Кучма

По случаю 25-летия победы Леонида Кучмы на президенских выборах 1994 года в Президентском Фонде Украина собрались государственные деятели, руководители регионов, доверенные лица, промышленники, министры, которые помогали второму президенту проводить реформы в стране.

Леонід Кучма

Власть должна предложить народу программу действий, способную перезапустить государство, считает второй президент Украины Леонид Кучма.

Его команда за 10 лет превратила Украину из мирового аутсайдера в европейского лидера, поскольку в середине 90-х экономика страны была в самой нижней точке падения.

Участники команды второго президента продолжают служить украинскому народу. Среди них – Валерий Пустовойтенко, Роман Шпек, Виктор Мусияка, Александр Кузьмук, Василий Кремень, Павел Гайдуцкий, Михаил Згуровский, Сергей Гриневецкий и Юрий Ехануров.

Все они собрались 12 июля в Президентском Фонде Украина.

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Леонид Кучма поблагодарил своих соратников за все, что они сделали.

– В нашей команде всегда было много преданных Украине профессионалов. Но самая главная заслуга в спасении Украины принадлежала украинскому народу. Он поверил тогда в нашу программу реформ и сделал невозможное. Я уверен, что и сегодня народ Украины может преодолеть все. И хочу верить, что власть предложит ему программу действий, способный “перезапустить” государство, – отметил второй президент Украины.

Напомним, Леонид Кучма сказал, почему вернулся в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: Дарка Оліфер

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