Социальные сети Вконтакте и Одноклассники станут снова доступны в Украине, если их работу разрешит Конституционный суд, или же Верховная Рада Украины примет новый документ.

Со стороны права есть только два варианта возобновления работы этих соцсетей, говорит юрист Иван Либерман.

— Отменить закон, которым было ограничено право пользоваться этими сетями, можно если, например, Конституционный суд примет такое решение. Второй вариант: Верховная Рада принимает другой закон, который снова позволяет пользоваться ими, — говорит Иван Либерман.

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Но таких решений и новых документов не стоит ждать в ближайшем будущим. По словам политолога Владимира Фесенко, сейчас нет оснований разрешать работу этих соцсетей.

— Есть ли основания для этого? У нас разве поменялись отношения с Россией кардинально. Подобная информация звучит с манипулятивной целью. Я не вижу никаких поводов касательно изменений отношения к российским соцсетям. Кроме того, пока не было никаких заявлений от официальных лиц, — объясняет Владимир Фесенко.

Напомним, ранее мы писали о том, как жительницу Мелитополя наказали за публикацию Вконтакте.