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Факти / Україна / Суспільство

Вконтакте і Однокласники: чи розблокують соцмережі в Україні

Соціальні мережі Вконтакте і Однокласники стануть знову доступні в Україні, якщо їхню роботу дозволить Конституційний суд, або ж Верховна Рада України ухвалить новий документ.

З боку права є тільки два варіанти відновлення роботи цих соцмереж, каже юрист Іван Ліберман.

– Скасувати закон, яким було обмежено право користуватися цими мережами, можна якщо, наприклад, Конституційний суд ухвалить таке рішення. Другий варіант: Верховна Рада ухвалює інший закон, який знову дозволяє користуватися ними, – каже Іван Ліберман.

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Але таких рішень і нових документів не варто чекати найближчим часом. За словами політолога Володимира Фесенка, зараз немає підстав дозволяти роботу цих соцмереж.

– Чи є підстави для цього? У нас хіба змінилися відносини з Росією кардинально. Подібна інформація звучить з маніпулятивною метою. Я не бачу ніяких приводів щодо змін для російських соцмереж. Крім того, поки не було ніяких заяв від офіційних осіб, – пояснює Володимир Фесенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жительку Мелітополя покарали за публікацію Вконтакте.

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