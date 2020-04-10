Волинь та Закарпаття на вихідні вводять особливий режим пересування

Жителям Волинської області з 13.00 суботи, 11 квітня, до 6.00 понеділка, 13 квітня, рекомендовано не виходити з дому.

В облдержадміністрації радять людям придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь, адже в області на вихідні вводиться режим максимального обмеження пересування.

Такі додаткові обмежувальні заходи ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, враховуючи епідемічну ситуацію у регіоні.

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– Сподіваюся, що волиняни з розумінням поставляться до вимушених дій, які вводяться в області, аби унеможливити швидке розповсюдження та масове захворювання коронавірусною інфекцією. Завдяки нашим спільним діям ситуація в області контрольована, – наголосив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

Аналогічні обмеження на пересування вводяться і в Закарпатській області – у ті ж дні та у той же час.

У Волинській області станом на 10 квітня підтверджено 41 випадок зараження Covid-19, а в Закарпатській – 56.

В Україні зафіксовано 2 203 випадки коронавірусної інфекції. За добу 311 нових.

Загалом 69 людей померли, а 61 пацієнт одужав.

Джерело: Волинська ОДА