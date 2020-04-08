По состоянию на 8 апреля в мире коронавирусом инфицировано1 430 453 человека. Из них излечилось301 385 человек, а 82 133 пациента умерли.
США не первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 399 081 больной.
На втором месте сейчас Испания — там заразились 141 942 человека, умерло 14 045 больных.
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Китай сообщил 7 апреля о отсутствии смертей от коронавируса — это впервые с начала публикации ежедневных данных в январе 2020 года.
Всего с начала эпидемии в Китае 82 783 человек инфицировано Covid-19.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на 8 апреля зафиксировали 1 462 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.
Умерли от коронавируса 45 человек. Всего 28 пациентов уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.
Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.