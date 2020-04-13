Новая почта будет доставлять продукты из Ашана

Доставка продуктов сети супермаркетов Ашан будет работать через Новую почту.

Особое внимание по доставке будут уделять продуктам длительного хранения: крупам, муке, макаронам и сахару.

— Ми рады иметь среди наших партнеров по доставке продуктов такую ​​мощную и известную торговую сеть. У них — большой выбор продуктов по конкурентным ценам и оперативная обработка заказов. У нас — развитая инфраструктура и широкие возможности доставки, — говорит генеральный директор компании Александр Бульба.

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Заказать продукты можно будет на сайте сети супермаркетов, а НП обеспечит доставку.

К вниманию читателей, Новая почта обнародовала график работы на Пасху и праздничные выходные.

Источник: Новая Почта