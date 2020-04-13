Нова пошта доставлятиме продукти з Ашану

Доставка продуктів мережі супермаркетів Ашан працюватиме через Нову пошту.

Особливу увагу по доставці надаватимуть продуктам тривалого зберігання: крупам, борошну, макаронам та цукру.

– Ми раді мати серед наших партнерів з доставки продуктів таку потужну і відому торгову мережу. У них – великий вибір продуктів за конкурентними цінами і оперативна обробка замовлень, у нас – розвинена інфраструктура і широкі можливості доставки, – каже генеральний директор компанії Олександр Бульба.