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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нова пошта доставлятиме продукти з Ашану

Доставка продуктів мережі супермаркетів Ашан працюватиме через Нову пошту.

Особливу увагу по доставці надаватимуть продуктам тривалого зберігання: крупам, борошну, макаронам та цукру.

– Ми раді мати серед наших партнерів з доставки продуктів таку потужну і відому торгову мережу. У них – великий вибір продуктів за конкурентними цінами і оперативна обробка замовлень, у нас – розвинена інфраструктура і широкі можливості доставки, – каже генеральний директор компанії Олександр Бульба.

Читайте: Нова пошта, АТБ і Rozetka розширили доставку продуктів на всю Україну – як замовити

Замовити продукти можна буде на сайті мережі супермаркетів, а НП забезпечить доставку.

До уваги читачів, Нова пошта оприлюднила графік роботи на Великдень та святкові вихідні.

Джерело: Нова Пошта

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