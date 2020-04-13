Нова пошта доставлятиме продукти з Ашану

Доставка продуктів мережі супермаркетів Ашан працюватиме через Нову пошту.
Особливу увагу по доставці надаватимуть продуктам тривалого зберігання: крупам, борошну, макаронам та цукру.
– Ми раді мати серед наших партнерів з доставки продуктів таку потужну і відому торгову мережу. У них – великий вибір продуктів за конкурентними цінами і оперативна обробка замовлень, у нас – розвинена інфраструктура і широкі можливості доставки, – каже генеральний директор компанії Олександр Бульба.
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Замовити продукти можна буде на сайті мережі супермаркетів, а НП забезпечить доставку.
До уваги читачів, Нова пошта оприлюднила графік роботи на Великдень та святкові вихідні.
Джерело: Нова Пошта