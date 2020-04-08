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Факты / Украина

Новая почта, АТБ и Rozetka расширили доставку продуктов на всю Украину — как заказать

Новая почта, АТБ и Rozetka с 8 апреля будет доставлять продуктовые наборы по всей Украине.

— Новая почта усилила команду своих курьеров, чтобы доставлять самое необходимое быстро. Поэтому призываю всех оставаться дома — мы все вам доставим, — заявил CEO компании Александр Бульба.

Выбрать и заказать продуктовые наборы можно на сайте Rozetka. Заказ собирается в АТБ, а Новая почта осуществляет доставку.

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Покупателям доступны три набора необходимых товаров стоимостью 143, 402 и 551 грн. Стоимость доставки составляет 55-75 грн.

Доставка продуктов “день в день” будет возможна в тех населенных пунктах, где есть магазины АТБ. В остальных доставка будет осуществляться на следующий день.

Напомним, 20 марта Новая почта, АТБ и Rozetka запустили доставку продуктовых наборов в Днепропетровской области. За две недели было доставлено около 300 наборов.

Клиентам предлагались три продуктовых набора минимальный, средний и большой. Самым популярным стал средний набор. Его решили оставить, а два других набора заменили на продуктовый и непродуктовый.

Источник: Новая почта

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