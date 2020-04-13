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Факты / Украина / Политика

Рада разблокировала подписание закона о рынке земли

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля отклонила 13 постановлений об отмене голосования за рынок земли, 10 из которых подали представители фракции Батькивщина.

Таким образом, парламент разблокировал подписание данного закона.

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Cогласно установленной процедуре, председатель Рады не может подписывать принятый закон до голосования нардепами по проектам постановлений об отмене голосований.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли. В общем в законопроект было подано 4 018 поправок.

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