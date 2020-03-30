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Факты / Украина

Рада приняла закон о рынке земли

Законопроект №2178-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который предусматривает открытие рынка земли в Украине, во втором чтении и в целом приняли голосами 259 народных депутатов.

Этому решению предшествовал тяжелый день. Правки в законопроект начали рассматривать еще с 17.00.

Документом предусматривается, что с июля 2021 года до 1 января 2024 года будет работать рынок земли только для физических лиц.

Юридические лица смогут покупать землю в собственность только с 2024 года.

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Сам документ должен вступить в силу с 1 июля 2021 года. Также парламентарии договорились о концентрации земли не более 100 га в одни руки.

К слову, в общем в законопроект было подано 4018 поправок.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внедрение рынка земли в Украине.

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