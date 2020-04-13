PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Рада розблокувала підписання закону про ринок землі

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня відхилила 13 постанов про скасування голосування за ринок землі, 10 із яких подали представники фракції Батьківщина.

Отже, парламент розблокував підписання цього закону.

Читайте: $60 тис. за гектар та розвиток сімейних ферм: як працює ринок землі у світі

Згідно зі встановленою процедурою, голова Ради не може підписувати ухвалений закон до голосування нардепами щодо проектів постанов про скасування голосувань.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі. Загалом до законопроекту було подано 4 018 поправок.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка