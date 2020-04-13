Рада розблокувала підписання закону про ринок землі

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня відхилила 13 постанов про скасування голосування за ринок землі, 10 із яких подали представники фракції Батьківщина.

Отже, парламент розблокував підписання цього закону.

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Згідно зі встановленою процедурою, голова Ради не може підписувати ухвалений закон до голосування нардепами щодо проектів постанов про скасування голосувань.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі. Загалом до законопроекту було подано 4 018 поправок.