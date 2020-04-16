Пыльная буря в Киеве - ФОТО, ВИДЕО

После обеда в четверг, 16 апреля, Киев накрыла пыльная буря, порывы ветра ожидаются до 17-22 м/с.
Ураганный ветер несет над городом облако пыли. Сейчас ветер достаточно сильный и разносит по улицам легкие предметы.
Больше пылевую бурю наблюдают жители правого берега.
Киев накрыла пыльная буря — как выглядит город / 8 фотографий
В районе метро Левобережная небо почти чистое, а вот на Позняках покрыто пылью.
Что происходит на улицах столицы:
Также из-за сильного ветра упала часть временных конструкций обрешотков Подольского мостового перехода.
Напомним, в Чернобыльской зоне начался пожар из-за сильного ветра.