Пыльная буря в Киеве - ФОТО, ВИДЕО

После обеда в четверг, 16 апреля, Киев накрыла пыльная буря, порывы ветра ожидаются до 17-22 м/с.

Ураганный ветер несет над городом облако пыли. Сейчас ветер достаточно сильный и разносит по улицам легкие предметы.

Больше пылевую бурю наблюдают жители правого берега.































Киев накрыла пыльная буря — как выглядит город / 8 фотографий

В районе метро Левобережная небо почти чистое, а вот на Позняках покрыто пылью.

Что происходит на улицах столицы:

Также из-за сильного ветра упала часть временных конструкций обрешотков Подольского мостового перехода.

Напомним, в Чернобыльской зоне начался пожар из-за сильного ветра.