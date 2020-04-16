Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО

Після обіду у четверг, 16 квітня, Київ накрила пилова буря, пориви вітру очікуються до 17-22 м/с.

Ураганний вітер несе над містом хмари пилу. Наразі вітер доволі сильний та розносить вулицями легкі предмети.

Більше пилову бурю спостерігають жителі правого берега.































Київ накрила пилова буря – як виглядає місто / 8 фотографий

У районі метро Лівобережна небо майже чисте, а от на Позняках вкрите пилом.

Що відбувається на вулицях столиці:

Також через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні розпочалася пожежа через сильний вітер.