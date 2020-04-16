Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО

Після обіду у четверг, 16 квітня, Київ накрила пилова буря, пориви вітру очікуються до 17-22 м/с.
Ураганний вітер несе над містом хмари пилу. Наразі вітер доволі сильний та розносить вулицями легкі предмети.
Більше пилову бурю спостерігають жителі правого берега.
Київ накрила пилова буря – як виглядає місто / 8 фотографий
У районі метро Лівобережна небо майже чисте, а от на Позняках вкрите пилом.
Що відбувається на вулицях столиці:
Також через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні розпочалася пожежа через сильний вітер.