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Факти / Україна

Київ накрила пилова буря – як виглядає місто

Після обіду у четверг, 16 квітня, Київ накрила пилова буря, пориви вітру очікуються до 17-22 м/с.

Ураганний вітер несе над містом хмари пилу. Наразі вітер доволі сильний та розносить вулицями легкі предмети.

Більше пилову бурю спостерігають жителі правого берега.

  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
  • Пилова буря в Києві - ФОТО, ВІДЕО
Київ накрила пилова буря – як виглядає місто / 8 фотографий

У районі метро Лівобережна небо майже чисте, а от на Позняках вкрите пилом.

Що відбувається на вулицях столиці:

Також через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні розпочалася пожежа через сильний вітер.

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