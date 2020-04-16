16 апреля в Чернобыльской зоне снова начался пожар. Возгорание произошло из-за сильного ветра.

Об этом сообщил член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

— Снова открытый огонь в Чернобыльской зоне, — написал он.

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По его словам, пожар возник возле села Корогод.

Напомним, первый пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля. Спасатели пытались потушить пламя в течение 12 дней. 13 апреля пожар дошел до Припяти.

По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла два уголовных производства и установила личность одного из поджигателей.

15 апреля спасатели ГСЧС сообщили, что полностью ликвидировали очаги пожаров вблизи Припяти и Чернобыля в зоне отчуждения ЧАЭС.