Правила и ограничения карантина в Украине: обсервация, штрафы и уголовная ответственность

Президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19).

Однако, учитывая ежедневный рост количества инфицированных коронавирусом в Украине более чем на 10%, Кабинет министров планирует ввести более жесткие требования по карантину.

Какие изменения ждут украинцев — читайте в материале Фактов ICTV.

В конце апреля правительство поэтапно будет ослаблять карантин, если уменьшится количество больных Covid-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— На работу пойдут люди трудоспособного возраста. Параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не означает ослабление других карантинных мероприятий, — сказал премьер.

С 6 апреля в Украине будут действовать дополнительные ограничения:

все без исключения обязаны носить маски;

для пожилых людей, студентов и школьников карантин будет продлен;

на госгранице будет работать только 21 пункт пропуска из 219 возможных;

вводится обязательная обсервациям на 14 дней всех без исключения людей, которые возвращаются в Украину;

запрещено ходить по улицам более двух человека, за исключением тех, кто сопровождает детей;

нужно воздержаться от прогулок парками, массовых мест отдыха на ближайшие 3-4 недели.

Правила карантина в Украине

На предприятиях работников переводят на удаленную работу, также можно будет пойти в неоплачиваемый отпуск.

За несвоевременную оплату коммунальных услуг нельзя будет начислять штрафы, отключать эти услуги, выселять из жилья.

Медработники, которые вовлечены в борьбу с вирусом, получат доплаты. Также дополнительные выплаты предусмотрены для работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Выплаты субсидий продолжаются, а список тех, кто их получает — расширяется.

Приостанавливаются выплаты по ипотеке.

Карантин в Украине признали форс-мажором. Это пригодится тем, кто выплачивает кредиты, а также представителям бизнеса. Ведь в договорах прописывается, что сторона не несет ответственности за его неисполнение, если причиной стал форс-мажор.

Не будут наказывать иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать или продлить срок пребывания в Украине.

Кабмин будет контролировать цены на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые.

Растаможка необходимых лекарств и медицинского оборудования будет льготной.

Кроме того, во время карантина до 24 апреля на всей территории Украины будут действовать новые запреты на:

пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Работа транспорта во время карантина в Украине

В Днепре, Киеве и Харькове 17 марта закрыли метрополитены до 24 апреля.

На всей территории Украины запрещается перевозка более 10 пассажиров одновременно в городском общественном транспорте. Количество людей в транспорте будет контролировать Нацполиция и Госсанэпидслужба.

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Также в Украине с 18 марта по 24 апреля запрещены перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугороднем внутриобластном и межобластном сообщении.

Кроме того, запрещено осуществлять в Украине перевозки пассажиров по железной дороге.

Какой бизнес работает во время карантина

Согласно правилам карантина в Украине, могут работать только аптеки, магазины и АЗС.

Учебные заведения, ТРЦ, кафе, бары, рестораны, салоны красоты, рынки, культурные и развлекательные заведения закрыты. За нарушение закона виновных ждет наказание.

Кроме того, Кабинет министров расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности в Украине.

Так, во время карантина разрешено:

продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники;

продажа суточного молодняка домашней птицы;

функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Правительство также рекомендовало аптекам работать круглосуточно, чтобы уменьшить очереди и скопление посетителей.

Магазинам рекомендовано допускать посетителей, в расчете не более одного человека на 10 кв м площади, с соблюдением 1,5-метрового расстояния между ними.

Работать могут ветклиники, зооаптеки; разрешается торговля пестицидами, агрохимикатами, семенами и посадочным материалом.

Какое наказание грозит за нарушение правил карантина

Для людей, которые могут быть инфицированы коронавирусом, предусмотрена административная ответственность за самовольное покидание места обсервации (карантина). Штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн), а для должностных лиц — от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов (от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн).

Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказываются штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 3 лет.

Если такие действует повлекут за собой гибель людей или иные тяжкие последствия, то виновному грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

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