В Соломенском районе города Киева на проезжей части провалился асфальт.

Авария произошла на улице Вадима Гетьмана, движение транспорта ограничено.















В Киеве на улице Гетьмана провалился асфальт, движение транспорта ограничено / 4 фотографии

Сейчас место аварии огорожено. Работники Киевводоканала приступают к ликвидации аварии.

— Произошло повреждение на водопроводной сети диаметром 500 миллиметров. О серьезности повреждения можем судить после того, как вскроют трубу, увидим характер повреждения. Тогда будет решаться серьезность повреждения, и что надо делать чтобы ликвидировать их, — рассказал начальник Управления по эксплуатации водопроводных сетей Киева Николай Тимчук.

Работы планируется завершить к вечеру 17 апреля.

Читайте: Киев усиливает контроль на постах въезда в город — кого будут проверять



После этого дорожники начнут восстановление дорожного покрытия.

На данный момент на пересечении с улицей Олекси Тихого образовались небольшие пробки.

Напомним, с 16 апреля водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут в обязательном порядке измерять температуру тела. Первый день показал, что в связи с этим на въездах образуют заторы.