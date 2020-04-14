Киев усиливает контроль на постах въезда в город — кого проверять

Киев усиливает контроль на постах въезда в город.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
-С четверга, 16 апреля, в следующий понедельник мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев, — говорит Кличко.
На постах будет проходить обязательна термометрия для пассажиров транспорта. Речь идет о всех видах транспорта, которые перевозят более трех человек включая водителя.
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Напомним, по состоянию на 12.00 14 апреля в Киеве зафиксировали 551 случая коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил Виталий Кличко.
Источник: КГГА