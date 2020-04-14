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Факты / Украина / Общество

Киев усиливает контроль на постах въезда в город — кого проверять

Киев усиливает контроль на постах въезда в город.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

-С четверга, 16 апреля, в следующий понедельник мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев, — говорит Кличко.

На постах  будет проходить обязательна термометрия для пассажиров транспорта. Речь идет о всех видах транспорта, которые перевозят более трех человек включая водителя.

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Напомним, по состоянию на 12.00 14 апреля в Киеве зафиксировали 551 случая коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил Виталий Кличко.

Источник: КГГА

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