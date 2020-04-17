У Солом’янському районі міста Києва на проїжджій частині провалився асфальт.

Аварія сталася на вулиці Вадима Гетьмана, рух транспорту обмежено.















У Києві на вулиці Гетьмана провалився асфальт, рух транспорту обмежено / 4 фотографии

Наразі місце аварії огороджено. Працівники Київводоканалу приступають до ліквідації аварії.

– Відбулося пошкодження на водопровідній мережі діаметром 500 міліметрів. Про серйозність пошкодження можемо судити після того як вскриєм трубу, побачимо характер пошкодження. Тоді вирішуватиметься серйозність пошкодження, і що треба робити щоб ліквідувати їх, – розповів начальник Управління з експлуатації водопровідних мереж Києва Микола Тимчук.

Роботи планується завершити до вечора 17 квітня.

Читайте: Київ посилює контроль на постах в’їзду у місто – кого перевірятимуть



Після цього дорожники розпочнуть відновлення дорожнього покриття.

Наразі на перетині з вулицею Олекси Тихого утворилися невеликі затори.

Нагадаємо, з 16 квітня водіям і пасажирам транспорту на основних в’їздах до Києва будуть в обов’язковому порядку вимірювати температуру тіла. Перший день показав, що у зв’язку з цим на в’їздах утворюють затори.