Загрязнение воздуха в Киеве: почему город накрыл смог и опасность для здоровья

За прошедшие сутки в Киеве, по оценке сервиса IQAir, индекс загрязнения воздуха достиг 380 баллов.

Причиной загрязнения экологи называют два фактора: лесные пожары и пылевая буря, которая накрыла север Украины.

Пожар в Чернобыльской зоне

16 апреля киевляне почувствовали стойкий запах гари на улице. Густой дым продержался всю ночь и рассеялся только днем.

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Фоном для паники стали новости о двухнедельные пожара в Чернобыльской зоне и возгорания 80 га леса на Житомирщине. К вечеру появилась информация о пожарах вокруг столицы и в Голосеевском национальном парке Киева, откуда очевидно и разнесло дым по всему городу.

— В Житомир более 100 километров, столько же в Чернобыль, дым от этих пожаров просто рассеивается. У нас под боком горел Голосеевский национальный парк, тем больше был западный ветер, оттуда все и пошло, — говорит эколог Владимир Борейко.

Задымленность была настолько сильной, что людям рекомендовали не выходить на улицу без надобности и закрывать окна.

Загрязнение воздуха в Киеве

По информации КГГА, в воздухе столицы зафиксировали превышение формальдегида и диоксида азота, которые возникают во время горения. Любую химическую или радиологическую угрозу опровергали.

— Среди продуктов горения, которые сейчас наблюдаются, наиболее опасной есть мелкодисперсная пыль, которая проникает глубоко в легкие, из-за чего все вредные вещества попадают прямо в кровоток. Второе — это угарный газ, который не позволяет гемоглобину переносить кислород в наш организм, — говорит Елена Мискун, глава отдела по экологизации промышленности ОО Екодия.

Пребывание в такой зоне, если оно не очень долго, может обойтись без последствий.

— То, что сейчас воздуха можно чуть ли не потрогать руками, — это краткосрочный влияние. Более негативным является пребывание в зоне, хотя и не так сильно загрязнены, но в течение долгого времени — это то, что происходит с жителями Киева, переполнения выбросами транспорта, — добавляет эксперт.

Смог в Киеве

— Если вы видите что-то в воздухе — это уже означает, что все мыслимые и немыслимые нормы нарушены. Поэтому рекомендация не открывать окон и оставаться дома — абсолютно оправдана, — говорит Елена Мискун.

Это, безусловно, не защитит вас от вреда абсолютно. Тем более, что проветривать помещение все равно придется.

— Концентрация дыма такая сильная, что он проходит в квартиру даже через закрытые металлопластиковые окна. Газ имеет диффузное свойство, потому невозможно настолько закрыть все дыры, чтобы полностью изолировать себя от дыма. Лучше всего — на время уехать подальше за город, прихватив родственников и родителей. А пересидеть это в квартире не очень поможет, тем более, что вам понадобится пойти в магазин или на работу, — комментирует ситуацию Владимир Борейко.

Лесные пожары в Украине

— Привычка, на которую мы не обращали внимания, но она стала чрезвычайно опасной — это поджоги травы. Как это ни прискорбно, такое простое дело, как выжигание травы на огороде, стала причиной того, что горит Чернобыльский лес, торфяники под Киевом, и все это приводит к катастрофе с качеством воздуха в Киеве, — говорит Елена Мискун.

Сейчас как раз такое время, когда происходят массовые возгорания, добавляет Владимир Борейко.

— Обычно это случается два раза в год: в апреле и августе, когда сухая трава и меньше дождей. Летом, несмотря на жару, пожаров будет меньше, ведь трава уже будет зеленой, и ей загореться значительно сложнее, — говорит он.

Пылевая буря в Киеве

16 апреля на столицу и окружающие регионы обрушилась пылевая буря. Более два часа подряд вокруг ничего не было видно. На людей прямо посреди улиц падали спутниковые антенны и доски.

На выезде из Киева столкнулись четыре грузовика и две легковые машины, четверо человека погибли, трое травмированы. И это при том, что для Украины пыльные бури совсем не характерны.

Причину загрязнения воздуха в Киеве

Экологи называют две причины этого бедствия: климатические изменения и человеческий фактор.

— Этой зимой в Украине выпало лишь 25% от обычной нормы осадков за этот период. Это означает, что земля очень пересушена. Кроме того, у нас ведется интенсивное сельское хозяйство, и большая часть территорий не покрытых многолетним растительным покровом. Пыль поднимается и потому, что просто нет растительности, которая удерживала его на грунте, — анализирует Елена Мискун.

Эколог Владимир Борейко основной причиной называет человеческую деятельность.

— Пыльные бури у нас были в стране до 50-х годов прошлого века, пока Сталин не дал команду по плану Докучаева квадратным способом насадить лесопосадки — после этого о пыльных бурях тогда забыли, — говорит он.

На сегодня лесопосадки в Украине уничтожены на 90%.

— Если за лес отвечают лесники, то за лесопосадки никто не отвечал. За 29 лет независимости в Правительстве так и не подумали, что их надо брать под охрану. Поэтому туда просто приезжали, и рубили деревья среди бела дня. В результате влагу ничем задерживать, поля пересохли, и есть возможность разгуливать бурям. Вот такая буря вчера поднялась в районе Барышевки и накрыла Киев пылью. Теперь мы будем видеть такое явление ежегодно, — объясняет Борейко.

Как бороться с пожарами

Пожары и пыльные бури не решить закрыть окнами. Эти проблемы системные, и отвечает за них государство. Эколог Владимир Борейко определяет для этого три главные решения:

финансировать из государственного бюджета лесные хозяйства, чтоб они могли Получить новые пожарные машины и иметь собственных пожарных, для оперативного реагирования на пожары;

отменить Закон Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, ”связывает” руки ДСНС, санитарным службам и экоинспекцией;

Разъединить Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины для эффективного ведения экологической политики.

Артем Куля