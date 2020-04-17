Забруднення повітря в Києві: чому місто накрив смог, і небезпека для здоров’я

Минулої доби в Києві, за оцінкою сервісу IQAir, індекс забруднення повітря сягнув 380 балів.

Причиною забруднення екологи називають два фактори: лісові пожежі та пилова буря, яка накрила північ України.

Пожежа в Чорнобильській зоні

16 квітня кияни відчули стійкий запах гарі на вулиці. Густий дим протримався цілу ніч і більш-менш розсіявся тільки вдень.

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Фоном для паніки стали новини про двотижневі пожежі у Чорнобильській зоні та займання 80 га лісу на Житомирщині. Надвечір з’явилась інформація про пожежі навколо столиці та у Голосіївському національному парку Києва, звідки вочевидь і рознесло дим по всьому місту.

– До Житомира понад 100 кілометрів, стільки ж до Чорнобиля, дим від цих пожеж просто розсіюється. У нас під боком горів Голосіївський національний парк, тим більше був західний вітер, звідти все і пішло, – каже еколог Володимир Борейко.

Задимленість була такою сильною, що людям рекомендували не виходити на вулицю без потреби та зачиняти вікна.

Забруднення повітря в Києві

За інформацією КМДА, в повітрі столиці зафіксували перевищення формальдегіду та діоксиду азоту, які виникають під час горіння. Будь-яку хімічну чи радіологічну загрозу спростовували.

– Серед продуктів горіння, що спостерігаються, найбільш небезпечним є дрібнодисперсний пил, який проникає глибоко в легені, через що всі шкідливі речовини потрапляють прямо в кровоток. Друге – це чадний газ, який не дозволяє гемоглобіну переносити кисень до нашого організму, – каже Олена Міскун, голова відділу з екологізації промисловості ГО Екодія.

Перебування в такій зоні, якщо воно не дуже довге, може минути без наслідків.

Те, що зараз повітря можна ледь не помацати руками, – це короткотерміновий вплив. Більш негативним є перебування в зоні, яка хоч і не так сильно забруднена, але протягом довгого часу – це те, що відбувається з мешканцями Києва, переповненого викидами від транспорту, – додає експерт.

Смог у Києві

– Якщо ви бачите щось в повітрі – це вже означає, що всі допустимі і не допустимі норми порушені. Тож рекомендація не відкривати вікон і залишатись вдома – абсолютно виправдана, – говорить Олена Міскун.

Однак це, безумовно, не захистить вас від шкоди абсолютно. Тим більше, що провітрювати приміщення все одно доведеться.

– Концентрація диму така сильна, що він проходить у квартиру навіть через закриті металопластикові вікна. Газ має дифузну властивість, неможливо настільки закрити всі дірки, щоб повністю ізолювати себе від диму. Найкраще – на якийсь час виїхати подалі за місто, прихопивши родичів та батьків. А пересидіти це у квартирі не дуже допоможе, тим більше, що вам знадобиться піти в магазин чи на роботу, – коментує ситуацію Володимир Борейко.

Лісові пожежі в Україні

– Звичка, на яку ми не звертали уваги, але вона стала надзвичайно небезпечною – це підпали трави. Як це не прикро, така проста справа, як випалювання трави на городі, стала причиною того, що горить Чорнобильський ліс, торф’яники під Києвом, і все це призводить до катастрофи з якістю повітря в Києві, – говорить Олена Міскун.

Зараз як раз такий час, коли відбуваються масові загоряння, додає Володимир Борейко.

– Зазвичай це трапляється два рази на рік: у квітні та серпні, коли суха трава і найменше дощів. Влітку, не зважаючи на спеку, пожеж буде менше, адже трава вже буде зеленою, і їй загорітись значно складніше, – говорить він.

Пилова буря в Києві

16 квітня столицю та навколишні регіони накрила пилова буря. Понад дві години поспіль навкруги нічого не було видно. На людей прямо посеред вулиць падали супутникові антени та дошки.

На виїзді із Києва зіткнулись чотири вантажівки та дві легкові машини, четверо людини загинуло, троє травмовано. І це при тому, що для України пилові бурі зовсім не характерні.

Причина забруднення повітря у Києві

Екологи називають дві причини цього лиха: кліматичні зміни та людський фактор.

– Цієї зими в Україні випало лише 25% від звичайної норми опадів за цей період. Це означає, що земля дуже пересушена. Крім того, у нас ведеться інтенсивне сільське господарство, і велика частина територій не вкрита багаторічним рослинним покривом. Пил здіймається і через те, що просто немає рослинності, яка б утримувала його на ґрунті, – аналізує Олена Міскун.

Еколог Володимир Борейко основною причиною називає людську діяльність.

– Пилові бурі у нас були в країні до 50-х років минулого століття, поки Сталін не дав команду за планом Докучаєва квадратним способом насадити лісопосадки – після цього про пилові бурі тоді забули, – каже він.

Нині лісопосадки в Україні знищені на 90%.

– Якщо за ліс відповідають лісники, то за лісопосадки не відповідає ніхто. За 29 років Незалежності в Уряді так і не подумали, що їх треба брати під охорону. Тому туди просто приїжджали, і рубали дерева серед білого дня. В результаті вологу нічим затримувати, поля пересохли, і є можливість розгулювати бурям. Ось така буря вчора піднялася в районі Баришівки і накрила Київ пилом. Тепер ми бачитимемо таке явище щороку, – пояснює Борейко.

Як боротись із пожежами

Пожежі та пилові бурі не вирішити закрити вікнами. Ці проблеми системні, і відповідає за них держава. Еколог Володимир Борейко визначає для цього три головні рішення:

фінансувати з державного бюджету лісові господарства, щоб вони могли отримати нові пожежні машини і мати власних пожежників, для оперативного реагування на пожежі;

скасувати Закон Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, який ”зв’язує” руки ДСНС, санітарним службам та екоінспекціям;

Роз’єднати Міністерство енергетики та захисту довкілля України для ефективного ведення екологічної політики.

Артем Куля