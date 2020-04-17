PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Чорнобилі розвивається дуже швидко – ДСНС

Через несприятливі погодні умови та сильну посуху гасіння пожежі в Чорнобильській зоні ускладнене.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС у Києві Ігор Шарий.

Читайте: Забрудення повітря у Києві: у столиці фіксують задимленість через пожежі

Він повідомив, що наразі людських і матеріальних ресурсів достатньо, однак погодні умови не дозволяють працювати швидко.

– У зв’язку із сухою зимою ми маємо посуху в пущі, посуху в лісах, і тому пожежа розвивається дуже швидко, дуже стрімко, – сказав Шарий.

Також він зауважив, що пожежа зараз локалізована.

Нагадаємо, 16 квітня 2020 року у Чорнобильській зоні знову почалася пожежа. Загоряння сталося через сильний вітер.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка