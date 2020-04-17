Пожежа в Чорнобилі розвивається дуже швидко – ДСНС

Через несприятливі погодні умови та сильну посуху гасіння пожежі в Чорнобильській зоні ускладнене.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС у Києві Ігор Шарий.

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Він повідомив, що наразі людських і матеріальних ресурсів достатньо, однак погодні умови не дозволяють працювати швидко.

– У зв’язку із сухою зимою ми маємо посуху в пущі, посуху в лісах, і тому пожежа розвивається дуже швидко, дуже стрімко, – сказав Шарий.

Також він зауважив, що пожежа зараз локалізована.

Нагадаємо, 16 квітня 2020 року у Чорнобильській зоні знову почалася пожежа. Загоряння сталося через сильний вітер.