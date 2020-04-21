Агент ФСБ в рядах СБУ: какие секреты Валерий Шайтанов слил Кремлю

Генерал-майора Валерия Шайтанова арестовали утром 14 апреля на Амурской площади в Киеве недалеко от своей квартиры. Едва ли не впервые в истории контрразведка СБУ обнаруживает в своих рядах подозреваемого в шпионаже такого ранга.

Контрразведка обнародовала прослушку разговоров генерал-майора с российскими кураторами и еще одним завербованным украинцем. Они, в частности, обсуждали убийство Адама Осмаева — чеченского активиста, воевавшего на востоке Украины. В России его обвиняют в подготовке покушения на Путина.

Валерий Шайтанов получил от россиян псевдоним Бобыль — так называли когда-то в Московии бедных крестьян. Связь с ним держал полковник ФСБ Игорь Егоров. Виктор Трепак занимался делом арестованного генерал-майора СБУ, как заместитель генпрокурора. По его словам, предположительно во время одной из поездок полковник ФСБ и завербовал Шайтанова.

После 2014-го года Егоров встречался с завербованным офицером за рубежом. СБУ удалось проследить за ним при поддержке западных спецслужб. Есть документальные подтверждения таких контактов во Франции, Германии и Хорватии. Шайтанов передавал ФСБ России информацию о военных операциях на востоке Украины, международном сотрудничестве и данные сотрудников украинской разведки.

Российский куратор генерала Шайтанова Егоров — высший офицер котрразведовательного департамента номер один ФСБ. Это подразделение занимается вербовкой агентов за рубежом и организацией терактов. Не исключено, что он имеет отношение к дерзким заказным убийствам украинских офицеров разведки Александра Хараберюша и Максима Шаповала.

Сколько наших разведчиков, участвовавших в операциях на Донбассе, мог сдать врагу генерал-предатель — пока вопрос без ответа. Получается, вся украинская агентура была для ФСБ как на ладони.

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Если вину Шайтанова таки докажут — возникает немало вопросов. Как случилось, что в разгар войны с Россией предатель получил государственную награду и повышение в звании? Какую информацию он успел слить ФСБ? И сколько еще может быть предателей в рядах СБУ?

Роман Костенко, полковник СБУ, один из киборгов, который защищал донецкий аэропорт. Сегодня он народный депутат. Роман служил под началом Шайтанова 8 лет в спецподразделении Альфа и говорит, что в эти времена многое изменилось к лучшему.

Но не все так однозначно в карьере офицера СБУ. В феврале 2014 Валерий Шайтанов запятнал себя во время Революции достоинства. По данным временной следственной комиссии Верховной Рады, он командовал одной из групп СБУ, которая штурмовала дом профсоюзов. Здание тогда вспыхнуло и там заживо сгорели двое майдановцев.

По словам коллег из СБУ, Шайтанов не скрывал антимайдановских взглядов. Это подтверждают и записи разговоров с кремлевскими кураторами. Впрочем, одно дело политические предпочтения, совсем другое — преданность государству.

По данным военного обозревателя Юрия Бутусова, Шайтанов еще в начале войны с Россией впервые предал Украину. Один из снайперов спецподразделения Альфа сообщил, что нужна смена командования, потому что они отказываются выполнять приказы и ведут переговоры с террористами. В том числе с одним из руководителей боевиков, бывшим командиром Альфы Донецкого СБУ Ходаковским.

На базу украинской Альфы тогда якобы приезжали сепаратисты, привозили еду и вели пропаганду. Когда об этом узнало тогдашнее высшее руководство страны — Шайтанова уволили. А подразделение Альфа собирались расформировать. Впрочем, вскоре после президентских выборов 2014 Шайтанова возобновили на службе. Более того, через год президент наградил его орденом Богдана Хмельницкого. А потом повысил в звании.

По мнению генерал-майора СБУ в отставке Виктора Ягуна, спецслужбы зря поспешили с арестом Шайтанова. Он мог их вывести на большую агентурную сеть. Ягун не исключает, что в рядах СБУ может быть до 1000 потенциальных предателей.

Вскоре после громкого задержания в Киеве, россияне заявили, что тоже арестовали украинских шпионов. Целую диверсионную группу накрыли в Крыму. Среди них якобы была завербована военная Вооруженных сил РФ.

Бывший сотрудник СБУ Василий Вовк не исключает, что таким образом Россия готовит операцию по обмену Шайтанова. И посылает ему сигнал: молчи, мы тебя вскоре обменяем. Но есть ли сейчас у Москвы равноценный агент такого уровня для обмена? Для Киева, наверное, важнее расколоть предателя и раскрыть всю шпионскую сеть Кремля в высших эшелонах украинских спецслужб.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что российские шпионы ездили в Каталонию накануне референдума.