Агент ФСБ у лавах СБУ: які секрети Валерій Шайтанов злив Кремлю

Генерал-майора Валерія Шайтанова заарештували вранці 14 квітня на Амурській площі в Києві недалеко від своєї квартири. Мало не вперше в історії контррозвідка СБУ виявляє в своїх лавах підозрюваного в шпигунстві такого рангу.

Контррозвідка оприлюднила прослушку розмов генерал-майора із російськими кураторами і ще одним завербованим українцем. Вони, зокрема, обговорювали вбивство Адама Осмаєва – чеченського активіста, який воював на сході України. У Росії його звинувачують в підготовці замаху на Путіна.

Валерій Шайтанов отримав від росіян псевдонім Бобиль – так називали колись в Московії бідних селян. Зв’язок із ним тримав полковник ФСБ Ігор Єгоров. Віктор Трепак займався справою арештованого генерал-майора СБУ, як заступник генпрокурора. За його словами, ймовірно під час однієї з поїздок полковник ФСБ і завербував Шайтанова.

Після 2014-го року Єгоров зустрічався із завербованим офіцером за кордоном. СБУ вдалось простежити за ним за підтримки західних спецслужб. Є документальні підтвердження таких контактів у Франції, Німеччині та Хорватії. Шайтанов передавав ФСБ Росії інформацію про військові операції на сході України, міжнародну співпрацю та дані співробітників української розвідки.

Російський куратор генерала Шайтанова Єгоров – вищий офіцер котррозвідувального департаменту номер один ФСБ. Цей підрозділ опікується вербовкою агентів за кордоном і організацією терактів. Не виключено, що він має відношення до зухвалих замовних вбивств українських офіцерів розвідки Олександра Хараберюша та Максима Шаповала.

Скільки наших розвідників, які брали участь в операціях на Донбасі, міг здати ворогу генерал-зрадник – поки запитання без відповіді. Виходить, вся українська агентура була для ФСБ як на долоні.

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Якщо вину Шайтанова таки доведуть – виникає чимало запитань. Як сталось, що у розпал війни з Росією зрадник отримав державну нагороду та підвищення у званні? Яку інформацію він встиг злити ФСБ? Та скільки ще може бути зрадників у лавах СБУ?

Роман Костенко, полковник СБУ, один з кіборгів, який захищав донецький аеропорт. Сьогодні він народний депутат. Роман служив під керівництвом Шайтанова 8 років в спецпідрозділі Альфа і говорить, що у ці часи багато чого змінилося на краще.

Та не все так однозначно в кар’єрі офіцера СБУ. У лютому 2014 року Валерій Шайтанов заплямував себе під час Революції гідності. За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, він командував однією з груп СБУ, яка штурмувала будинок профспілок. Будівля тоді спалахнула і там живцем згоріло двоє майданівців.

За словами колег із СБУ, Шайтанов не приховував антимайданівських поглядів. Це підтверджують і записи розмов з кремлівськими кураторами. Утім, одна справа політичні вподобання, зовсім інша – відданість державі.

За даними військового оглядача Юрія Бутусова, Шайтанов ще на початку війни з Росією вперше зрадив Україні. Один з снайперів з спецпідрозділу Альфа повідомив, що потрібна зміна командування, бо вони відмовляються виконувати накази і ведуть перемовини з терористами. У тому числі з одним з очільників бойовиків, колишнім командиром Альфи Донецького СБУ Ходаковським.

На базу української Альфи тоді нібито приїжджали сепаратисти, привозили їжу і вели пропаганду. Коли про це дізналось тодішнє вище керівництво країни – Шайтанова звільнили. А підрозділ Альфа збирались розформувати. Утім, невдовзі після президентських виборів 2014 року Шайтанова поновили на службі. Більше того, через рік президент нагородив його орденом Богдана Хмельницького. А згодом підвищив у званні.

На думку генерал-майора СБУ у відставці Віктора Ягуна, спецслужби дарма поспішили з арештом Шайтанова. Він міг їх вивести на більшу агентурну мережу. Ягун не виключає, що в лавах СБУ може бути до 1000 потенційних зрадників.

Невдовзі після гучного затримання в Києві, росіяни заявили, що теж арештували українських шпигунів. Цілу диверсійну групу накрили у Криму. Серед них нібито була завербована військова Збройних сил РФ.

Колишній працівник СБУ Василь Вовк не виключає, що таким чином Росія готує операцію по обміну Шайтанова. І посилає йому сигнал: мовчи, ми тебе невдовзі обміняємо. Але чи є зараз у Москви рівноцінний агент такого рівня для обміну. Для Києва, напевне, важливіше розколоти зрадника і розкрити всю шпигунську мережу Кремля у вищих ешелонах українських спецслужб.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що російські шпигуни їздили у Каталонію напередодні референдуму.