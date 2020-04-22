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Факты / Украина / Политика

Имеет идеи реформ: в ОП объяснили, что Зеленский предложил Саакашвили

Президент Владимир Зеленский провел встречу с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, во время которой предложил ему поделиться своими идеями о реформах в Украине с Кабинетом Министров и Верховной Радой.

Саакашвили имеет потенциал для поддержки правительства Украины, подчеркнули в пресс-службе Офиса президента.

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— Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ, — считает Зеленский.

К слову, ранее Саакашвили заявил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабмине.

Источник: Интерфакс-Украина

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