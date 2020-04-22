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Факты / Украина / Политика

Получил предложение от Зеленского: Саакашвили рассказал о своем назначении

Экс-глава Одесской облгосадминистрации и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров.

Саакашвили уже обсудил свою работу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

— Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам… Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время, — написал Саакашвили.

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По словам Саакашвили, он собирается предоставить свои предложения по изменениям в правительственную программу Шмыгаля.

Ранее стало известно, что Саакашвили может стать вице-премьером по вопросам реформ.

Источник: Mikheil Saakashvili

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